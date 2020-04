Ekonomer: Redan recession i USA - men andra halvåret vänder det

Ekonomerna förutspår en skarp, kort lågkonjunktur under första halvåret 2020, eftersom coronapandemin ”allvarligt begränsar den ekonomiska aktiviteten”, enligt den undersökningen som National Association for Business Economics, Nabe, gjort, enligt CNN.

Den ekonomiska tillväxten sjönk troligen med 2,4 procent under det första kvartalet, men det är under det andra kvartalet den stora smällen kommer. Enligt Nabe förutspås ekonomin minska med hela 26,5 procent under nuvarande kvartalet.

Veckostatistiken över sysselsättningen i USA har rönt stor uppmärksamhet de senaste veckorna. Arbetsmarknaden bedöms bli hårt drabbad, och arbetslösheten förväntas ha nått 12 procent vid halvårsskiftet. USA kan förlora 4,58 miljoner jobb under andra kvartalet vilket i sin tur får stora konsekvenser på den för USA:s tillväxt så viktiga konsumtionen, förutspår ekonomerna.

Nedgången spås alltså bli snabb och kraftig, men under senarer hälften av året vänder det och tillväxten bli nästan 6 procent i slutet av året, rapporterar CNN. Till det bidrar förväntningar om att positiva konsekvenser av skattemässiga och penninpolitiska stödåtgärder.