Ekobot gör företrädesemission och fastställer mål för 2023

Aktieägare på avstämningsdagen den 21 februari 2023 kommer att erhålla en teckningsrätt för varje befintlig aktie. En teckningsrätt berättigar till teckning av två nya aktier. Teckningskursen är 2:50 kronor per aktie. Aktien stängde på 5:26 kronor i fredags.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent, eller 18,2 procent, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav Navus Ventures förbundit sig att teckna för totalt 5,4 miljoner kronor. Därtill kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av riktad nyemission om högst 5,4 miljoner kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.

”Företrädesemissionen genomförs i syftet att skala upp den kommersialisering som bolaget inledde under 2022”, heter det.

Teckningsperioden för företrädesemissionen förväntas börja den 23 februari 2023 och sluta den 9 mars 2023.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 66,67 procent, och vid full teckning av övertilldelningsemissionen till 71,43 procent.

Extrastämma väntas hållas den 16 februari.

Ekobot har dessutom fastställt strategiska mål inför det kommande året. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att bolaget även meddelar om beslutad företrädesemission om drygt 21 miljoner kronor.

Målen för 2023 är bland annat tecknade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024, avtal med pilotkund avseende Ekobot plus, avtal med distributör i Danmark samt avtal med leverantörer för produktion.

Vidare ska säsongen 2023 vara genomförd och utvärderad där existerande robotar har genomgått en prestandaförbättring.

Prototyptillverkning ska vara avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024.

Målet är också att ha inlett produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem, samt att ha påbörjat utveckling av verktygssystem för ny gröda-

Under 2022 har Ekobot tecknat kontrakt avseende fem robotenheter i Sverige och Nederländerna.

”Med bolagets påvisade framsteg under 2022 har styrelsen beslutat att genomföra satsningar mot en kommersiell uppskalning av jordbruksroboten Ekobot WEAI”, heter det.

Avseende Ekobot Plus har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats under 2022 och under 2023 är målet att tjänsten ska lanseras till den första pilotanvändaren.