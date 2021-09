Efter två nedgångsmånader: Bostadspriserna vände uppåt i augusti

Efter en lång period med stigande bostadspriser under pandemin var det minussiffror under både juni och juli, men under augusti vände det – den underliggande prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden steg med 1,6 procent under månaden, visar Valueguards prisindex.

Priserna på bostadsrätter steg med 1,0 procent medan villapriserna gick upp 2,0 procent. Regionalt sett var uppgången extra tydlig i Stockholm, där priserna på bostadsrätter ökade med 1,1 procent samtidigt som villor klättrade hela 3,1 procent.

”Den svalare bostadsmarknad som många förutspådde till hösten ser vi ingenting av. Det görs ovanligt mycket affärer, det går snabbt och det är budgivning på i stort sett varje objekt”, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vd Marcus Svanberg delar inte den synen:

”Vi märker att många svenskar planerar att prioritera annat utöver den egna bostaden när restriktionerna nu lättas. Att fler bostäder dessutom läggs ut till försäljning kommer att minska trycket på bostadsmarknaden och gör att priserna stabiliseras under hösten.”

Marcus Svanberg ger också en känga åt politikerhåll och efterlyser åtgärder för att få in unga och ensamstående på bostadsmarknaden.

”För att skapa en ekonomiskt hållbar bostadsmarknad krävs det politiska åtgärder såsom omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som anpassas till bostadsköparens ekonomi”, uppger han.

Valueguards HOX-index är ett prisindex för bostadsrätter och villor i Sverige. Det har utvecklats i samarbete med KTH, distribueras av Nasdaq OMX och bygger på data levererad av bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.