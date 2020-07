Efter toppmötet: Vänsterpartiet KU-anmäler regeringen

Regeringen får kritik från flera håll efter överrenskommelsen i EU-toppmötet i Bryssel, och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger att V ska lämna in en KU-anmälan.

”Ja, vi kommer att KU-anmäla regeringen, det har vi bestämt oss för”, säger han till TT.

Kritiken från Vänsterpartiet bottnar i frågan om rättsstatens principer, och Sjöstedt hävdar att EU-nämnden inte har fått ta del om en förändrad och i hans ord försvagad version om villkoren.

Sjöstedt kallar hela toppmötet för en stor konflikt och lyfter försvagning av demokratin i flera länder.

”Det är en väldigt dålig demokratisk utveckling i framför allt Ungern, men också i Polen. Vi vill ha möjlighet att dra in stödet från EU ifall inte demokratin skyddas”, säger Jonas Sjöstedt till TT.

Det kan exempelvis handla om yttrandefrihet eller universitet som stängs, säger han.

”Då ville vi kunna hålla in EU-pengar, det har det varit en stor konflikt om under hela toppmötet. Precis på slutet så försämrades de här möjligheterna att hålla in pengarna, texterna försvagades. Vi hade velat se den text som faktiskt antogs”, säger Jonas Sjöstedt.

Liberalernas EU-politiker Karin Karlsbro är inne på samma spår. Hon skriver i ett pressmeddelande att det blev en kompromiss där den svenska regeringen under förhandlingarna försvarade viktiga prioriteringar för Sverige.

”Det fanns uppenbarligen inte starka röster nog som tydligt prioriterade EU:s gemensamma värderingar. Det är olyckligt att skrivningen om rättsstatens principer vattnades ur under natten”, skriver Karlsbro och fortsätter:

”Det var viktigt att Sverige fick behålla sina rabatter och att andelen bidrag i återstartsfonden minskade. Men vi ska vara medvetna om att varje seger var dyrköpt och viktiga satsningar på klimat, forskning och digitalisering kommer nu få stå tillbaka.”

Även SD:s EU-parlamentariker Jessica Stegrud kritiserar uppgörelsen på Twitter:

”Paketet räddar kortsiktigt EURO-zonen, flyttar mer makt till Bryssel, skuldsätter svenska skattebetalare och gör inte ett sk*t för konkurrenskraft el långsiktig tillväxt. Grattis”, skriver Stegrud.