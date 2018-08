Efter striden i Svenskt Näringsliv - nu landar Maria Rankka nytt toppjobb

Om sex veckor slutar Maria Rankka som vd för Stockholms handelskammare. Något som hon redan aviserade om förra sommaren. Hon seglade snart upp som en storfavorit att ta över vd-posten som Svenskt Näringslivs nya vd men föll i slutfasen och jobbet gick till Astra Zenecas Sverigechef Jan-Olof Jacke.

”Det var som det var, You win some, you lose some”, kommenterar Maria Rankka processen.

Nu har hon istället rott i hamn ett nytt toppjobb, som Sverige-vd på brittiska kommunikationsbyrån Brunswick.

”Det känns spännande. Brunswick har ett gott rykte och kvaliteten på människorna och företagskulturen var det viktiga för mig. Någonting jag lärt mig efter att ha kommit en bit på vägen är att jobba med bra människor nästan är viktigare än vilken bransch man jobbar i, eller exakt vad man gör”, säger Maria Rankka.