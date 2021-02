Efter rekordveckan – nu vänder elpriset

Trots kylan – och därmed den högsta inhemska elanvändningen på många år – nettoexporterade Sverige ändå el varje dag under den gångna veckan, enligt siffror från Svenska Kraftnät.

Visst fanns några toppar på några enskilda timmar här och där då Sverige behövde nettoimportera el momentant.

”Det är temperaturen som styr, inte produktionen, som gått normalt”, säger Björn Björnsson, elexpert på elhandelsbolaget Godel.

Den höga förbrukningen gjorde att elpriset, spotpriset på elbörsen Nordpool, i södra Sverige snittade på strax under 70 öre per kilowattimme (kWh) under veckan, med en topp på torsdagen på 99 öre i snitt och enskilda toppar på över två kronor.

Och för konsumenterna blir det dubbelt upp. Förutom att priset har rusat i höjden går det åt mer, åtminstone för dem som använder el för uppvärmning. För hushållen tillkommer elbolagens påslag, elcertifikat, skatt och moms på i grova slängar en bit över 50 öre per kWh.

På måndag är spotpriset satt till 64 öre i södra Sverige, 45 i norr. Det är visserligen högre än under helgen, som alltid har lägre priser eftersom förbrukningen då är lägre, men ändå klart under nivåerna förra veckan på mellan 70 och 100 öre.

Sen då, ja kylan kan förstås komma tillbaka. Men mycket pekar på att de ovanligt höga nivåerna är över för den här gången. Varmare väder i sikte, även mer blåst för vindkraftverken och fortsatt högre nivåer i vattenmagasinen än normalt talar för betydligt lägre elkostnader framöver, åtminstone från mitten av veckan när mildluften attackerar.

”När kylan släpper greppet kommer priset falla ganska snabbt igen”, säger Björn Björnsson.

På den så kallade terminsmarknaden, där elhandlarna kan köpa kontrakt för framtida leveranser, handlas elpriset i mars kring 40 öre kilowattimmen. Sen blir priset bara billigare och billigare ju längre fram mot sommaren vi kommer, enligt terminskontrakten.

Han tycker att den senaste tidens höga tonläge i debatten är överdriven.

”Vi har ingen akut brist på el, snarare har vi en väldigt bra produktion”, säger Björnsson.

Utmaningen är distributionen av el från norr till söder.

”Och den blir väldigt tydlig vid sådana här tillfällen”, säger han.

Och ännu längre framåt i tiden handlar väldigt mycket om hur mycket regn och snö som kommer. Välfyllda vattenmagasin är avgörande för elpriset i Norden. Om ett år kostar elen runt 35 öre per kWh, enligt kontrakten på Nasdaqs råvarubörs.