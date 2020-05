Efter rekordet – ny insamling drar in miljonbelopp

Johan Kimrin, Apart Förlag, ska ge ut en komplett samling av Kalle & Hobbe.

Johan Kimrin, Apart Förlag, ska ge ut en komplett samling av Kalle & Hobbe. Foto: Press.

Den klassiska seriefavoriten Kalle & Hobbe får nytt liv. En gräsrotsfinansiering, startad av Apart Förlag, har dragit in närmare 2 miljoner kronor för att ge ut en komplett samling.

”Allt jag ville var egentligen bara att få tag i det själv, men uppenbarligen finns det fler som jag – det känns jättehärligt”, säger Johan Kimrin på Apart Förlag.