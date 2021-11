Efter regn kommer solsken – modebolaget har vänt nedläggningshotet

”Jag tror att vi kan växa med 30 procent per år de närmaste tre åren och nå en omsättning på 100 Mkr och vara lönsamma”, säger vd Lee Cotter, som tillträdde i september i fjol.

För två år sedan var Stutterheim ett problembolag. Det hade vuxit kraftigt och på drygt sex år gått från 4 Mkr i omsättning till som bäst 70 Mkr, men samtidigt fått problem med lönsamheten.

2019 visade bokslutet en försäljning på 55 Mkr och en svidande förlust på 10 Mkr. Valet stod mellan att sälja eller lägga ned bolaget.

Joakim Hartzell, Jan Carl Adelswärd och David Hedman, via bolaget Civitus, köpte ut åtta andra delägare och lade om kursen. I somras köptes även grundaren Alexander Stutterheim ut.

”Vi såg potential att göra om bolaget från grunden, men behövde fullt beslutsmandat att kunna göra det”, förklarar Joakim Hartzell.

Civitus är störste ägare i Stutterheim med drygt 70 procent. Bolaget har även varumärken som Baron, Swedish Tonic samt nystartade hundmatsbolaget Petgood, som gör foder baserat på insekter.

Samtidigt har nya ägare kommit in. Den tidigare Bonnnierprofilen Jacob Dalborg och Joakim Karlsson från Nordic Capital tog via investmentbolaget Jerry Prytz Holding över den andel som Mikael Söderlind, Happy Socks grundare, hade.

De nya ägarna bestämde sig för att rensa bort allt som inte var kärnan i Stutterheim. Kontoret på Karlavägen och butikerna i New York och på Söder i Stockholm stängdes. Antalet anställda kapades från 27 till som minst 4 anställda.

I fjol störtdök försäljningen ned under 40 Mkr, men därifrån har modebolaget nu börjat växa igen. Fram till och med oktober låg omsättningen på cirka 53 Mkr, med 70 Mkr inom räckhåll för helåret och 12 Mkr i rörelseresultat.

Vändningen har varit möjlig tack vare investeringar i ny teknikplattform och ändrad affärsmodellen. Fokus ligger nu på e-handel och försäljning direkt till konsument.

För nye vd:n Lee Cotter var det som att komma till dukat bord. Han hade tidigare bland annat grundat det hajpade modemärket Fifth Avenue Shoe Repair, som gick i graven 2014 efter interna stridigheter.

”Jag har känt Jan Carl Adelsvärd i många år och följt Stutterheim utifrån sedan starten. Jag såg att det fanns potential, samtidigt som det var skönt att komma till ett kanske inte dukat, men ett långbord med pressad duk. Som att kliva in i ett startupbolag”, säger han.

Stutterheims spartanskt inredda kontor, med knarrande parkettgolv ligger på Västerlånggatan i Gamla stan, Stockholm. All produktion finns i Europa, var vill dock Lee Cotter inte avslöja.

”Vi är inte beroende av Asien – inte ens råvarumässigt – eller har några långa och dyra transporter. Vi producerar inte mer än vi behöver och har inget jättelager.”

Framgångstricket nu är korta ledtider och kvartalsvisa släpp av produkter.

”Vi kan ha saker framme på tre veckor och testa och se om de funkar. Vi har lämnat kollektionstänket. Men vi behöver bredda utbudet med kläder som fungerar även under vinterhalvåret”, säger Lee Cotter.

I stället för att som tidigare jobbat med 25 distributörer har bolaget i dag en global agent i London. De bästa marknaderna är USA, Storbritannien och därefter Sverige följt av Tyskland och Benelux-länderna.

Några direkta hot kan varken han eller storägaren Joakim Hartzell se för närvarande, möjligen att konsumentmarknaden skulle kylas ned på sikt, men för tillfället är det högtryck.

”Folk har inte gjort av med pengar på 18 månader. Vi har hittills inte sett att försäljningen avstannat”, säger Lee Cotter.

Storsäljarna är fortfarande regnrockarna Stockholm och Mosebacke.

”Vi har variationer på dem och släpper nya färger då och då. Regnstövletter säljer också otroligt bra, men de är svårare att producera eftersom de görs i rågummi.”

Framtidsstrategin filas det som bäst på i ägarkretsen.

”Vi är inte lika fokuserade på att hålla vinstmarginalerna uppe nu utan vill framför allt växa affärsvolymen. Samtidigt ska bolaget fortsätta att vara lönsamt”, säger Joakim Hartzell.

Lee Cotter både ser ut och låter trygg när han ska uttala sig om framtiden:

”Det finns många fina saker i vårt arkiv som inte sett dagens ljus ännu.”

Lee Cotter

Ålder: 47 år.

Familj: Särbo, son 16 år.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Bakgrund: Företagsekonomi på Stockholms universitet. Inköpare på NK, RnB, medgrundare och kreativ chef för Fifth Avenue Shoe Repair. Han har även varit inblandad i utvecklingen av Mall of Scandinavia och tidigare i karriären varuhuset PUB i olika konceptarbeten och senast medgrundare i modemärket By the numbers och jobbade då bland annat med konstnären Jesper Waldersten och koreografen Kenneth Kvarnström. Nybliven vd för Stutterheim

Designförebild: ”Helmut Lang, precis som jag autodidakt designer.”

Fritid: Matlagning med dyra råvaror. Köpte motorbåt på sensommaren.