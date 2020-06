Mångmiljardskandal och börskollaps – nu lämnar vd:n Wirecard

Markus Braun har varit vd för Wirecard sedan 2002 och har investerat hundratals miljoner kronor i bolaget. Han äger motsvarande 7 procent av bolaget, en post som i dag är värd cirka 2 miljarder kronor. Wirecard-aktien rasade drygt 60 procent under torsdagen, under fredagen fortsätter kollapsen och aktien är ned nära 50 procent ytterligare.

Wirecard har konstaterat att revisorer funnit 1,9 miljarder euro, motsvarande 20 miljarder kronor i falska balanser, motsvarande runt en fjärdedel av hela balansräkningen.

BDO Unibank och The Bank of the Philippine Islands, de två asiatiska banker som har uppgetts sitta på pengarna, har förnekat att de haft några affärer med bolaget. Det ska i fallet med BDO Unibank handla om en anställd som har förfalskat dokument och signaturer medan The Bank of the Philippine Islands förnekar all inblandning med skandalbolaget.