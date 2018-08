Efter kritiken: Hanif Bali tar bort vapenbild

"Press E to destroy DN" (Tryck E för att förstöra DN) skrev den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali vid ett bildmontage, där han själv poserade med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen. På bilden, som Bali publicerade på sitt Instagramkonto, stod "Call of duty – Hanif & DN at war", en anspelning på datorspelet Call of duty.

Mediehusens branschorganisation TU bad om ett möte med partisekreterare Gunnar Strömmer angående, som man skriver i ett pressmeddelande, "de anspelningar på krig och hot mot medier som Hanif Bali uttryckt i sociala medier". Partiledaren Ulf Kristersson avböjde inbjudan.

Gunnar Strömmer säger till TT att bilden var menad som satir och nu är nedtagen från Instagram.

"Det handlar om en satirbild som tagits fram av en tredje part och inte av Hanif Bali själv. Däremot har han delat bilden, vilket var olyckligt. Han har inte avsett att uppvigla hat och hot mot journalister och det tycker jag är viktigt att säga. Många har uppfattat bilden som satir men den kan också uppfattas på ett annat sätt. Bilden är nu nedtagen och det tycker jag är bra."

TT: Är det lämpligt att en riksdagsledamot agerar på det sättet i sociala medier?

"Jag tycker att många i debatten har anledning att tänka över sans och balans. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha en konstruktiv mediedebatt framöver."

TT: Kan Hanif Bali sitta kvar som företrädare för Moderaterna?

"Det är inte den frågan vi har haft anledning att diskutera i dag, utan vi har diskuterat den här konkreta bilden."