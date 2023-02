Efter kraftiga nedgången – nu rusar elpriset igen

Elspotpriserna brukar ofta sjunka under helgerna, bland annat eftersom efterfrågan på el från näringslivet då är lägre än under vardagarna. Men under lördagen stiger i stället elspotpriset i både SE3 och SE4. De är de båda prisområden som utgör södra halvan av Sverige och där huvuddelen av Sveriges elkonsumenter återfinns. Högst når elpriset under lördagsdygnet i SE 4, sydligaste Sverige, efter en uppgång med nästan 30 procent från fredagens notering på 1,14 kronor per kilowattimme.

”Vissa timmar kommer upp mot 2 kr/kWh i SE3 och SE4 och dygnsmedelpriset blir höga 1,34 kr/kWh i SE3 och 1,48 kr/kWh i SE4. Lägre vindkraftsproduktion imorgon är huvudskälet till de stigande elpriserna imorgon, trots att det är helg”, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker och medgrundare av konsultbolaget Merlin & Metis till Di.

Christian Holtz, elmarknadsanalytiker och medgrundare av konsultbolaget Merlin & Metis. Foto: Pressbild Merlin & Metis

I norra halvan av landet, med prisområdena SE1 och SE2, faller däremot elpriset under lördagen till cirka 71 öre/kWh, från 1,13 kr/kWh under fredagsdygnet.

Elpriserna på elbörsen Nord Pool är av stor betydelse för utvecklingen av rörliga elavtal. Men de är exklusive elbolagens påslag samt skatter och elnätsavgifter som elkunderna också måste betala.

Elpriserna slog under fjolåret rekord på löpande band och 2022 avslutades med en ny prischock under december då det genomsnittliga elspotpriset rusade till drygt 2 kronor/kWh i SE1-2 och cirka 2,70 kronor/kWh.

2023 har hittills bjudit på en rejäl lättnad för hårt prövade elkonsumenter, med ett månadsgenomsnitt för januari på 70 öre/kWh i SE1-2, 93 öre/kWh i SE3 (med bland annat Stockholm och Göteborg) och drygt 1 kr/kWh i SE4 (bland annat Malmö).

Men hittills i februari så har elpriserna åter varit relativt höga, med dagspriser ofta väl över 1 krona per kilowattimme.

”Det har varit en period med lägre temperaturer och mindre vind, som har medfört högre elpriser igen. Därutöver står Ringhals 4 fortfarande still och Olkiluoto 3 är inte i kommersiell drift än”, säger Christian Holtz.

Hur ser utsikterna ut för elpriserna närmaste tiden?

”Blickar vi framåt mot nästa vecka, så indikerar väderprognoserna mildare temperaturer och mer vind framåt slutet av veckan, vilket sannolikt kommer föra med sig fallande elpriser”, säger Christian Holtz, och fortsätter.

”Blickar vi ytterligare någon eller några veckor framåt, så finns risken fortfarande kvar att det blir kyla och riktigt höga priser, men mycket beror på vädret. Givet hyfsat normalt väder för årstiden, tror jag det är sannolikt att februari kommer att avräknas till ungefär samma priser som januari gjorde.”