Efter januarirusningen: Kraftigt dalande covid-testning i Stockholm

Testandet för covid-19 gick på högvarv i början av 2022, men testleverantörerna är nu på jakt efter nya affärer inför en väntad nedgång enligt vad Di skrev om i måndagens tidning.

Färska siffror bekräftar scenariot: förra veckan minskade antalet så kallade PCR-tester i Region Stockholm till mindre än en tredjedel av vad de var föregående vecka, som i sin tur var hälften av nivån under toppveckan i januari.

Allt enligt siffror som Di har tagit del av på måndagen.

Tester per vecka under år 2022:

• Vecka 1 (3-9 januari): 95.339 st

• Vecka 2 (10-16 januari): 108.048 st

• Vecka 3 (17-23 januari): 131.884 st (hela Sverige

• Vecka 4 (24-30 januari): 106.485 st

• Vecka 5 (31/1-6 februari): 65.104 st

• Vecka 6 (7-13 februari): 21.189 st

Nivåerna kan jämföras med följande årssiffror:

• År 2021 gjordes 2.103.152 tester för 1.250 Mkr, dvs i genomsnitt 594 kronor per test och 40.445 tester per vecka. Beloppet kan jämföras med 15 miljarder kronor i hela Sverige för PCR-tester enligt vad SVT rapporterade i slutet av januari, och med sammanlagda kostnader på 108 miljarder kronor under hela 2021 för Region Stockholm.

• År 2020 gjordes 864.926 tester för 962 Mkr, dvs i genomsnitt 1.112 kronor per test (antal test per vecka är inte meningsfullt att räkna ut då det är okänt när testandet började).

Totalt är regionen, där 2,4 miljoner människor bor, därmed uppe i nästan 3,5 miljoner tester sedan pandemistarten.

De 1,25 miljarder kronor som testerna kostade 2021 utgjorde drygt 1 procent av de totala kostnaderna samma år.

Källan till testsiffrorna är Karolinska Universitetssjukhuset, som är en del av Region Stockholm och utför dess tester. Sjukhuset har samordnings- och kostnadsansvar för Region Stockholms masstestning, inklusive logistik, hantering och andra eventuella kostnader.