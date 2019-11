Efter försäljningsraset: Säljer bolaget för miljarder

Kylie Jenner är den yngsta och rikaste medlemmen i den sanslöst omskrivna kändisfamiljen Kardashian, vars omåttliga populära realityserie ”Keeping up with the Kardashians” nu har gått i 17 säsonger. I mars utnämnde affärstidningen Forbes henne till den yngsta dollarmiljardären i världen som själv skapat sin förmögenhet. Hon var då 21 år gammal.

Hennes kosmetikbolag Kylie Cosmetics startade 2015 med hjälp av ett startkapital på 250.000 dollar, motsvarande 2,4 Mkr, som Kylie Jenner sparade ihop på diverse egna modelljobb. För det startkapitalet lyckades hon producera 15.000 läppstift som hon sålde för knappt 300 kronor styck via nätet.

Sedan dess har bolaget växt i snabb takt och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under det senaste året. Så sent som i maj lanserades de första hudvårdsprodukterna. Märket finns i över 1.000 butiker enbart i USA.

I juli rapporterade Rakuten Intelligence att försäljningen hade sjunkit med 14 procent under 2019. Anledningen ansågs vara att majoriteten av kunderna bara köpte från bolaget en gång.