Efter domstolsbeslut – då planerar Kindred offensiv på USA-marknaden

Det säger speloperatörens vd Henrik Tjärnström i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt och preciserar därmed tidigare uppgifter från bolaget om inträdet i USA.

"Vi siktar mot New Jersey mot slutet av året. Det mesta talar för att det sker via Unibet som erbjuder sportbetting, då landets Högsta Domstol nyligen gav besked i frågan om att det är upp till varje delstat att legalisera sportbetting på nätet om den vill. Vi utesluter dock inte att vi skulle köra kasino via 32Red också exempelvis. Vi håller på att slutföra vår ansökan till New Jersey just nu".

På den brittiska bettingmarknaden, som är en av speloperatörens största marknader, skulle en eventuell skattehöjning från nuvarande 15 procent inte få några större effekter för Kindreds vidkommande. Dock skulle det i ett bredare perspektiv kunna påverka kanaliseringsgraden, det vill säga andelen av spelandet som håller sig inom regleringen.

I Norden har regleringstrenderna dragit åt olika håll då främst Norge men till viss del även Finland flaggat för att åtgärder för att stärka det statliga spelmonopolet.