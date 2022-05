Efter digitala nödlösningar – nu slår nordiska spelmässan upp portarna igen

Spelutveckling har i många år varit en nordisk paradgren, och även om konkurrensen globalt hårdnar anses den nordiska spelindustrin fortfarande ligga i topp. Det är därför ingen slump att världens spelutvecklare packar upp väskorna för tre dagars konferens just i Malmö.

”Branschen vet att det är till Norden man kommer för att hitta de som är i framkant när det gäller spelutveckling. Islänningarna är outstanding, de har den högsta andelen i världen av sin befolkning som är anställd inom spelproduktion. Därefter kommer Sverige, Finland och Kanada”, säger Erik Robertson, som grundade Nordic Game 2004.

Konferensen välkomnar utställare, sponsorer och föreläsare från en ganska yvig bransch av interaktiva och digitala underhållningsspel, med fokus på allt från teknik och distribution till olika plattformar och nya affärsmodeller.

”Det är ju fantastiskt om vi med Nordic Game kan hjälpa till att upprätthålla den positiva utvecklingen i Norden genom att skapa en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap”, säger han.

Under Corona-åren 2020 och 2021 fick dock den fysiska mötesplatsen snabbt packas om till ett renodlat digitalt event.

”Vi klarade oss okej. Man tjänar kanske en fjärdedel så mycket pengar på ett digitalt event jämfört med ett fysiskt om man har flyt, så vi ställde om och gjorde två digitala events per år. Med och nöd och näppe lyckades vi överleva genom att halvera kostnaderna och dubblera antalet event”, säger han.

Omsättningen, som 2019 låg på över 10 Mkr, halverades både under 2020 och 2021. Nu ska ordningen återställas.

”Vi hävdar att vi är störst i Europa, men det finns några som är nästan lika stora. Vår plan är att ta en mer tydligt ledande position, och då behöver vi komma upp i 5.000 besökare. Med 15 procents tillväxt varje år var vi på väg dit, men fick ett avbrott med Corona-pandemin.”

I år väntas över 2.000 deltagare närvara fysiskt på Nordic Game, samtidigt som ytterligare 500-1.000 medverkar digitalt. Frånvaron av kinesiska gäster vittnar dock om att pandemins utmaningar inte är över, och oron kring kriget i Ukraina har också format årets upplaga.

”Vi erbjuder alla ukrainska spelutvecklare på flykt att delta gratis, antingen fysiskt eller digitalt, för att kunna visa upp sina produkter. Ukraina är starka inom spelutveckling, men tidigare år har vi bara haft några enstaka besökare. I år är ett 40-tal anmälda och 7-8 ukrainska företag är kontrakterade för att ställa ut. Även om det är blygsamma siffror innebär det en ökning på 1.000 procent”, säger Erik Robertson.

Samtidigt har anklagelser om sexuella trakasserier, riktade mot två personer kopplade till konferensen, fått ett antal danska utställare och sponsorer att hoppa av årets upplaga.

”Vi har verkligen försökt förstå vad som har hänt, men det är mycket svårt utifrån korta, vidarebefordrade anonyma anklagelser som nästan helt tillbakavisas av de anklagade. Vi har i år tagit fram en ny Whistleblower-funktion, så att även tidigare drabbade i förtroende kan träda fram och berätta”, säger han.

Trots global oro, kinesiska restriktioner och bojkott ser året upplaga ut att kunna nå rekordsiffror. Spelbranschen i stort mår fortsatt bra, och många spelutvecklare har växt kraftigt under pandemin. Bara i Sverige ökade branschen omsättningen med över 40 procent under 2020, till nära 35 miljarder kronor, enligt branschrapporten Spelutvecklarindex 2021.

”Många har förstås tjänat pengar på att folk suttit hemma och spelat mer. Men många har också upplevt stora utmaningar med sin nyutveckling, där sjukdomar och restriktioner skapat problem och förseningar. En pandemi passar sällan så bra in i en lanseringsplan”, säger Erik Robertson.

”Nu är det på tiden att vi alla får träffas igen. Man blir nästan tårögd av att möta all entusiasm där ute.”

Nordic Game

Konferensen för spelutvecklare grundades 2004 av Erik Robertson, som själv är mångårig investerare inom spelbranschen.

Under konferensen, som pågår fram till fredag på Slagthuset i Malmö, avgörs även Nordic Game Awards i flera kategorier. Bland annat utses Nordic Game of the Year och Best Game Design.

Jämställdhet och olämpligt beteende är också ett eget ämne på årets konferens. Dels under dagens förmöte Exec, där ett drygt 50-tal spelchefer träffas, dels under torsdagens program.