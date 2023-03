Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen, där Studsviks största ägare Jan Barchan är ordförande, kommer att föreslå 65-årige Jan Bardell till ny ordförande.

Han valdes in i Studsviks styrelse vid årsstämman 2022 och har under lång tid arbetat inom Vattenfall samt varit vd för One Nordic och är för närvarande bland annat styrelseordförande i Infranord.

Anders Ullberg, som var vd för SSAB 2001-2006, lämnade förra året sin ordförandepost i Boliden.