Ecorub minskar rörelseförlusten

De totala intäkterna ökade till 2,1 miljoner kronor (1,1), varav nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,7).

Nettoresultatet förbättrades till -1,3 miljoner kronor (-1,9).

Vid periodens utgång hade Ecorub en orderstock på 6 miljoner kronor, vilket bolaget ser som ett svar på sina marknadssatsningar. En del av orderstocken ligger för leverans under 2023.

”Under tredje kvartalet kom vår produktion av våra gymgolv igång och Kraftmark gör avrop enligt vår överenskomna plan. Vi har även under tredje kvartalet fått in fler förfrågningar på fler produkter för leverans under 2023. Vi ser en bra tillväxt på detta affärsområde kommande åren”, skriver Ecorubs vd Isac Andersson i delårsrapporten.

Han uppger även att orderingången i slutet av tredje kvartalet har varit väldigt hög inom de flesta av bolagets affärsområden.

”För Arbergo har vi fått förfrågan från en stor industrikund om att tillverka en specialanpassad halkfri arbetsplatsmatta. Kunden var mycket nöjd efter de första testerna och har efter det lagt ett flertal ordrar på dessa mattor som levereras under fjärde kvartalet”, skriver Isac Andersson.

Han noterar även att Ecorub likt många andra företag under perioden har drabbats av förseningar och kostnadshöjningar till följd av kriget i Ukraina, samt att elförbrukningen är högre eftersom Ecorob har installerat fler maskiner.

”Spillvärmen från maskinerna kommer att värma upp lokalerna. Under produktion kan vi till och med minska vår elförbrukning, tack vare värmeåtervinningen”, framhåller Ecorub-chefen.