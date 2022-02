Eco Wave Power: Nettoresultat för det fjärde kvartalet uppgick till -4,6 Mkr

Rörelseresultatet låg på -7,7 miljoner kronor (-6,2).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Vid periodens slut uppgick de likvida medlen till 132 miljoner kronor (87,9). I somras listades Eco Wave Powers depåbevis på Nasdaqbörsen i USA.

”Eco Wave Power går in i 2022 redo för snabba och viktiga framsteg. Installationen av flottörerna i hamnen i Jaffa i Israel pågår, och vi planerar att ansluta vår nyaste vågkraftanläggning till Israels elnät under de kommande månaderna. I Portugal avancerar vi vår största och mest betydelsefulla utbyggnad hittills, och vi förväntar oss att väsentligt avancera vår första MW-anläggning under detta år. Samtidigt har vi tagit viktiga steg för att ta oss in på nya marknader, särskilt USA, vilket väsentligt har ökat vår adresserbara marknad och gett oss en global närvaro. Vi kommer allt närmare vårt mål att förändra världen, en våg i taget”, kommenterade Inna Braverman, grundare och vd för Eco Wave Power.