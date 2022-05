EBM lägger ned förundersökning mot Mantex ordförande

Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ner förundersökningen mot Mantex styrelseordförande Per Grunewald rörande misstänkt insiderbrott.

Beslutet tas då myndigheten ”saknar anledning att anta att brott förövats”, enligt ett pressmeddelande från Mantex, verksamt inom röntgenbaserad mätteknik för biomassa.

Per Grunewald, 68-årig ordförande i Mantex sedan 2016, delgavs misstanke i oktober förra året, vilket Di och Direkt då skrev om.

Exakt vad misstankarna bestod av framgick inte.

”Mantex har i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad som ligger bakom polisens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda överträdelsen. Företrädare för bolaget har hörts upplysningsvis i ärendet. Under tiden polisutredningen pågår kommer Håkan Johansson, styrelseledamot i Mantex, att leda styrelsens arbete. Mantex kommer att samarbeta fullt ut med myndigheten”, skrev Mantex i samband med misstankarna.

Per Grunewald har såvitt känt inget eget aktieägande i Mantex, vars hemsida inte innehåller några upplysningar om styrelseledamöternas ägande. I bolagets senaste prospekt, som är från juni 2020 (pdf) anges hans aktieägande till 4,35 miljoner aktier via Pegroco Invest där Per Grunewald då uppgavs äga 6 procent.

Pegroco var fram till våren 2021 Mantex största ägare, men sålde därpå av i omgångar enligt Holdings, framför allt 14 miljoner aktier eller cirka 15 procent av bolaget, under det andra kvartalet 2021. Aktiekursen hade dessförinnan rusat; enligt Infront från drygt 25 öre till som mest 4,70 kronor under våren 2021. Numera är Pegroco Mantex 29:e största ägare med 0,25 procent av bolaget, enligt Holdings.

Under den tid som förundersökningen pågått har Håkan Johansson, styrelseledamot och största aktieägare, lett styrelsens arbete.

Mantex omsatte 35.000 kronor under det första kvartalet 2022, en nedgång från 53.000 kronor under samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till minus 7,1 Mkr varav 2,9 Mkr utgjordes av aktieägartillskott till Andritz Technologies AB. Motsvarande period förra året var rörelseförlusten mindre, 2,7 Mkr.