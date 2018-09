Ebba Busch Thor spurtar i storstäderna

Ebba Busch Thor satsade på valspurt i såväl Stockholm, som Göteborg och Malmö dagen före valet. Allt för att försöka vinna röster in i det sista.

”Jag vill träffa så många väljare som möjligt och nå alla dem som fortfarande är osäkra”, säger hon.

KD har varit illa ute enligt många av mätningarna som gjorts under året, vid flera tillfällen har partiet hamnat en bra bit under de fyra procent som behövs för att ta sig in i riksdagen.