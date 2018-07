Ebay och Alcoa rasade på svag börs

De ledande amerikanska börserna vände ned på torsdagen då flera rapporterande bolag hamnade i fokus. Donald Trump kritiserade Federal Reserves höjningar av styrräntan i en intervju med CNBC på torsdagen. "Jag är inte glad att Fed höjer lånekostnader och potentiellt bromsar in ekonomin", sade Donald Trump under intervjun. Uttalanden fick dollarn att sjunka efter att ha stigit tidigare under dagen.