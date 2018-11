Eatgood ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Omsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor (0,4). Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-1,7). Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (-1,8). Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgår till 577 000 kronor.

"Under det tredje kvartalet blev den första containern klar för utskeppning till HB Specialty foods i USA och därigenom satte vi fart på utvecklingen av omsättningen i Eatgood. Med ett ordervärde på strax under 3 miljoner kronor så ger det resultat på alla rader i positiv bemärkelse. Vi har under kvartalet fått in order på ytterligare två 20-fots containrar vilket borgar för ett mycket intressant avslut på 2018 och av det fjärde kvartalet", skriver bolaget.