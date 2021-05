Easyfills omsättning och resultat sjönk

Ebitda-resultatet kom in på -3 miljoner kronor (-1,2) och nettoresultatet slutade på -5 miljoner kronor (-3,7).

Easyfill EASY B -8,28% Dagens utveckling skriver i delårsrapporten att priserna på råmaterial så som stål och plastgranulat har stigit under 2021. Även priserna på transporter har ökat väsentligt och tillgången på delar har från tid till annan varit begränsad.

”Detta hjälptes inte av stoppet i Suez-kanalen vilket medförde stora eftersläpningar i leveranser från bland annat Kina. För koncernens del innebär det att samtliga priser höjs; inköpspriserna, men även försäljningspriserna”, skriver Easyfill.

”Det är svårt att övertyga butikerna att investera trots väldigt bra Return On Investment kalkyler (återbetalningstid under ett år i regel) bland annat för att man har betydligt fler projekt som man ska investera i samtidigt; allt från BOPIS (By Online, Pick-up In Store), till byte av LED belysning, etablering av nya butiker etcetera vilket gör det tufft att konkurrera med tre sektioner TurnLoader för en mejerisektion”, skriver tillförordnade vd:n Jens Lidén.