Eastnine ökar förvaltningsresultatet

Driftöverskottet blev 6,6 miljoner kronor (4,9) och förvaltningsresultatet uppgick till 3,1 miljoner (2,8).

Orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 10,0 miljoner kronor (1,5).

Efter skatt blev resultatet 76,6 miljoner kronor (6,1), vilket motsvarade 3:45 kronor per stamaktie (0:28).

Eastnines EAST -1,13% Dagens utveckling positiva utveckling från första kvartalet fortsatte under andra. Fastighetsverksamheten uppvisade ett starkt andra kvartal med positiv nettouthyrning och stigande uthyrningsgrad.

Det skriver vd Kestutis Sasnauskas i delårsrapporten på torsdagsmorgonen.

”Förvärvet av ytterligare en fastighet i början av maj har såklart också en positiv inverkan på intäkter och resultat, vilket innebar att förvaltningsresultatet under andra kvartalet landade på den högsta nivån i Eastnines historia”, skriver han.

Nettouthyrningen, som mäter tecknade avtal minus uppsagda avtal, uppvisade under april till juni ett plus på 1,8 miljonier euro mätt som årshyror.

”Efterfrågan på förstklassiga kontorslokaler har varit hög i Vilnius, vilket bland annat inneburit att vi, direkt efter Danske Banks avflytt i maj, har hyrt ut hela fastigheten Uniq i Vilnius”, skriver vd.

Merparten av de nyuthyrda lokalerna under andra kvartalet inflyttas under tredje och fjärde kvartalet och kommer därför att påverka uthyrningsgraden och resultatet först under andra halvan av 2022.

”Förvaltningsresultatet är på rekordnivå, nettouthyrningen positiv för andra kvartalet i rad och fastighetsportföljens volym växer efter Eastnines första förvärv i Polen. Trots fortsatt oro i omvärlden ser vi, baserat på detta och en stabil finansiell bas, fram mot en fortsatt positiv utveckling under hösten”, skriver Kestutis Sasnauskas sammanfattningsvis.