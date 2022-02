East Capitals Moskvachef: ”Donbass är ett svart hål ekonomiskt”

Donetsk, den ena av de två omstridda regionerna i östra Ukraina med en regionhuvudstad vid samma namn, har tidigare varit centrum för ukrainsk stålindustri och en viktig ekonomisk motor för landet. Detta är dock historia, enligt fondförvaltaren East Capitals Moskvachef Jacob Grapengiesser.

”Det är numera tvärtom, snarare ett svart hål än en kassako. Varken Ukraina eller Ryssland vill nog egentligen ha det här området, eftersom det kostar en massa pengar att återuppbygga”, säger han till Di på tisdagen.

Rysslands president Vladimir Putins strävan efter kontroll över området har enligt svensken i stället uteslutande historiska och etniska skäl: dagens Ukraina skapades enligt Putins historieskrivning av Lenin som en sovjetisk delrepublik, och en stor del av dess territorium kom då från Ryssland. När Sovjet föll och Ukraina blev självständigt 1991 försvann därmed en del av det Ryssland som fanns före Lenins tid, menar Putin.

”Det innebär att det bor etniska ryssar i Donbass, så det Putin anser sig göra är att skydda befolkningen, som är prorysk, i Donbassområdet. Den logiken och det budskapet, att man skyddar sina egna, förs fram i statlig rysk media.”

Jacob Grapengiesser sa till Di förra måndagen att han höll en rysk invasion i Ukraina för högst osannolik, och att strategin då var att utöva maximalt tryck för att injaga fruktan, men utan planer på invasion.

Den färska självständighetsförklaringen innebär en händelseutveckling som är sämre än vad han då förutsåg, säger han på tisdagen.

”Det har gått väldigt snabbt, och det är värre än vad jag och många andra trodde”, säger han medan Moskvabörsen är ned cirka 5 procent på tisdagen, efter 13-procentiga fall på måndagen.

Jacob Grapengiesser uttrycker viss förståelse för Putins agerande. Han nämner, baserat på Putins kvällstal på måndagen, att ”det enda avtal som finns om Ukrainas framtid är 'Minsk 2', som Ryssland, Ukraina, Frankrike och Tyskland skrev under 2015”.

Avtalet innebär att området ska återgå till ukrainsk kontroll men med ökad självbestämmanderätt för Donbassregionen, och att Ryssland drar tillbaka sina styrkor.

Så har dock inte skett. Ukraina har heller enligt Grapengiesser aldrig riktigt haft för avsikt att fullfölja avtalet, av flera skäl.

Exempelvis är Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj impopulär och det vore ”politiskt självmord” för honom att med ändring av konstitutionen utöka självbestämmanderätten för Donbass eftersom breda lager av ukrainarna är emot det.

Ingen i väst har heller pressat Ukraina att fullfölja avtalet och erkänna Donbass, noterar Grapengiesser.

”Mot bakgrund av det här säger Putin ungefär så här: 'vi har tjatat om Minsk 2 i åtta år utan att något hänt, och nu har vi satt hårt mot hårt och ändå händer inget.' Det stämmer nog: Zelenskyj höll ett ganska aggressivt tal vid Münchenkonferensen i helgen, men som ansvarsfull ledare för ett land måste väl rimligen en väldigt hög prioritet vara att undvika krig.”

Han fortsätter:

”Och då får man väl försöka nå något slags kompromiss, men Zelenskyjs ton var tvärtom: 'Europa och USA får inte se Ukraina som ett buffertland utan bör ta in det i EU och Nato', och så vidare. Det kanske han vill, och det är begripligt, men nu är läget annorlunda. Man kanske borde vara ärlig med att säga att det finns ett avtal som alla har skrivit på, inklusive Ukraina – även om de inte tycker att det är särskilt bra så här i efterhand.”

Att Ryssland nu erkänner självständighet för Donetsk och Luhansk kommer dock, enligt Grapengiessers tolkning, tillsammans med att dörren i någon mån står på glänt för fortsatta diskussioner om till exempel en modifierad form av Minsk 2-avtalet.

”Det finns två scenarier: att gå in i Donbass-området, och att gå in i andra delar av Ukraina. Det sistnämnda har vi inte sett, och Donbass är ju redan de facto kontrollerat av Ryssland. Att skicka in ryska trupper där ändrar inte så mycket på det stora hela. Det som hänt är förstås illa, men det är en ganska stor skillnad jämfört med att gå vidare in och ta större delar av Ukraina. Gör man det kommer man utsättas för ordentliga sanktioner.”

Jacob Grapengiesser är något förvånad över att Ryssland inte satte ut någon tidsfrist på exempelvis 48 timmar inför ytterligare truppförflyttningar in till Donbass, något han nu uppfattar har skett.

”Men det finns mycket olika uppgifter. Donetsk-separatisternas ledare har i morse sagt att de inte behöver ryska arméförstärkningar, bara luftvärn. Men man ska nog anse att Ryssland har rullat in med rysk trupp i området, eller att de gör det inom en väldigt snar framtid.”