E-handlarna hoppas på regnig sommar

68 procent av e-handlarna i indikatorn förutspår att kommande tre månader fortsätter i moll. Sämst tros försäljningen av böcker och media gå.

För att vända köptrenden hoppas nu över hälften av de tillfrågade försäljarna på regn och kyla. Mulet väder tycks också vara välkommet medan endast tre procent hoppas på värmebölja.

Byggvaror är ett segment som spås gå bra under kommande semestermånader. Och det finns fler förklaringar till de ljusa tonerna än att branschens produkter kliver in i rätt försäljningssäsong. Fler byggbolag har börjat köpa in produkter via e-handeln.