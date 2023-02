Dystra prognosen: Fortsatt höga elpriser i två år

Bixias prognos för de kommande två åren är att det genomsnittliga elpriset i Sverige kommer att ligga mellan 60 öre och 1 krona per kWh. Det är förvisso under de 2,5 kronor per kWh som noterades i december i fjol men långt över genomsnittspriset för 2010-talet som låg på 36 öre per kWh.

Först 2025 väntas elpriset falla till ett snitt strax över 50 öre per kWh.

”Lågprisscenariot i prognosen är byggt på att marknaden byggs ut med havs- och landbaserad vindkraft i kombination med en lågkonjunktur och att vi har mycket vatten i magasinen. Högprisscenariot bygger istället på att vi får en högkonjunktur, bränslepriser som skjuter i höjden, mer fossilkraft i spel, nybyggd kärnkraft och varma somrar”, förklarar Johan Sigvardsson.

Sveriges två norra elområden, 1 och 2, kommer under de närmaste åren ha ett stort produktionsöverskott och ligga under systempriset – likadant blir det för elområde 3 när ny finsk kärnkraft tillkommer. Men elområde 4 kommer vara mer beroende av ledningskapaciteten och kontinentens priser, vilket kommer leda till ett elpris över systempriset, enligt Bixias prognos.

”Under hösten såg vi att privatpersoner hittar nya sätt att nyttja de dygnsvarierande elpriserna till sin fördel. Just nu är det väldigt få som har ett timprisavtal, men det tror jag kommer förändras”, säger Johan Sigvardsson.

En utbyggd vindkraft är det som förväntas leverera de svenska elbehov som den elektrifierande fordonsflottan och den gröna stålindustrin kommer att kräva. Kärnkraften har Bixias prognos inte räknat med då marknaden saknar en tydlig politisk linje. Men om intresset för småskalig kärnkraft växer förändras prognosen, menar Johan Sigvardsson.

”Ett elpris på 50 öre per kWh är en ren förlustaffär för ett kärnkraftverk. Då får man lösa det genom statliga subventioner, det något som svenska skattebetalare får stå för i så fall”, säger han.

Men byggs vindkraften ut som planerat kommer Norden få ett stort elöverskott, och då krävs det nya ledningar till övriga Europa för att hålla vindkraften vinstdrivande.

”Det är inte heller bra om priset kommer ner för lågt, för då fattas ju inga nya investeringsbeslut. Vår elprisprognos räknar med att fler ledningar byggs till 2040”, säger Johan Sigvardsson.