Dyrbar rustning av drottningens jaktslott

När Annica Skoog med skramlande nyckelknippa i näven traskar omkring på Wäsbyholms Gård gör hon det på anrik mark. På 1500-talet var det gamla säteriet indraget till kronan, och det talas om att det en gång var drottning Kristinas jaktslott.

”När jag och min man Patrik fick nys om att gården var till salu 2006 såg vi ganska snabbt en potential i omgivningarna. En liten dröm väcktes till liv om att öppna en butik när vi senare även köpte in de gamla ladorna på Wäsby”, säger Annica Skoog.

Hon är utbildad tandhygienist och sjuksköterska men konstaterar att hon valde att sadla om på ”äldre dagar”.

”Men att det skulle bli ett butikskluster av vår satsning hade jag ingen tanke på. Vi har vuxit successivt och testat på olika koncept genom åren.”

Sedan familjen Skoog köpte Wäsbyholms gård har mycket skett. Sädesmagasinet, stallet, ladugården och vagnslider har totalrenoverats med varsam hand, med beaktning av att byggnaderna är q-märkta, vilket är en nyare beteckning för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

”Vi får inte förvanska exteriört. Vi har själva tänkt på samma vis interiört och sparat alla gamla detaljer, allt från timmerstockar och trägolvtiljor till gamla beslag”, berättar Annica Skoog.

Det har gått åt mycket energi och pengar?

”Ja, vi har väl lagt lika stor peng på renovering som på själva köpeskillingen. Vi kommer få jobba väldigt länge för att det ska betala sig. Hade jag vetat hur hårt vi skulle få slita hade jag kanske inte gett mig in på den här satsningen. Man måste nog vara lite halvgalen”, säger Annica Skoog med ett leende.

I dag består klustret av ost- och blomsterbutiken Blommor & brie, keramikstudion Keramik by Anna, Bistro Wäsby med fika, luncher, vinprovningar samt inredningsbutiken Wäsby Magasin. Senaste tillskottet är den fullt utrustade konferenslokalen som ligger i den gamla ladugården, med plats för 20-25 personer. Och sedan tidigare finns ett konstgalleri med utställare som håller egna vernissager.

”Där är vi fullbokade ända in i 2027. Nya konstnärer bokar sig för en månad i taget och vi tar en viss provision. Alla är välkomna”, säger Annica Skoog.

Helhetskonceptet lockar besökare inte bara från den närmaste omgivningen utan från delar av Västmanland, Uppsala, Östergötland och Stockholm.

”Det är roligt att vi i lilla Torshälla kan bli en slags turistmagnet. Det gäller att tänka till så att kunden gör en omväg till just oss.”

Annica Skoog driver själv en inredningsbutik där hon är noga med att inte konkurrera med andra aktörer i trakten.

”Jag tar i princip aldrig in ett nytt märke som också finns i Eskilstuna, men tyvärr är det oundvikligt att andra tar in det jag har in min butik. Det ska kännas speciellt att komma till vårt butikskluster; det ska inte vara produkter som finns nästgårds. Det blir tråkigt för våra kunder. Vi vill vara unika här ute på landet.”

Alla som vistas i området är kvinnliga entreprenörer, men enligt Annica Skoog är det ingen medveten strategi utan snarare en ren tillfällighet.

”Varje entreprenör har sin nisch och en spetskompetens. Nyckeln ligger i att tänka brett och inte ha för liknande verksamheter.”

Till skillnad från många andra företag i branschen upplevde Wäsby Magasin, som rent juridiskt är en bifirma till Lars Skoogs Fastighets, ekonomisk medvind under pandemin.

”Vi trodde att vi skulle behöva ta en dag och en vecka i taget, men i stället gick all försäljning bara upp. Vi jobbade med visir, var noga med att sprita ytor och öppnade upp för kunder som ville komma hit och handla på förutbestämda tider. Att vi dessutom ligger på landsbygden var bara ett plus. Vi hade två guldår”, säger Annica Skoog.

Under våren och hösten har gården bland mycket annat varit med och arrangerat ”Cykla mellan gårdarna” med vinprovning i stora festladan.

”Trots världsläget tror jag inte att folk kommer sluta äta ute eller sluta shoppa. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, då är man borta. Vi försöker hela tiden göra det lilla extra.”

I framtiden finns en hel del planer, med än så länge outnyttjade delar av ladorna.

”Ibland kan jag nästan få ont i huvudet av alla idéer som kommer fladdrandes. Men jag gillar när huvudet går på spinn. Jag har svårt att sätta mig ner och vara nöjd”, avslutar Annica Skoog.

Hur påverkas ditt bolag av det turbulenta omvärldsläget? ”Det är högst troligt att vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt av denna turbulens i omvärlden med krig, räntehöjningar och elkostnader. Vi har förstås haft problem med försenade leveranser från våra leverantörer. Hittills har butiken inte påverkats, vi får se vad 2023 bjuder på, men det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Vi kör på!”, säger Annica Skoog.