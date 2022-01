Dyrare för kommunerna att låna pengar

Efter uppdateringen består underlaget av 6.444 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 510 miljarder kronor och 1.495 derivat med underliggande lånebelopp på 171 miljarder kronor.

Rapporten visar att genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer ökade från 0,25 procent för tredje kvartalet till 0,36 procent för fjärde kvartalet. Räntebindningen, inklusive derivat, förlängdes från 2,35 år till 2,79 år under samma period. Samtidigt förkortades kapitalbindningen för nya affärer från 3,03 år under tredje kvartalet till 2,97 år under fjärde kvartalet.

”De stigande räntorna i marknaden har fått ett tydligt genomslag för kommunsektorn i den nya upplåningen. Men det handlar om en ökning från mycket låga nivåer. Räntan på nya lån under fjärde kvartalet 2021 var i själva verket så låg att genomsnittsräntan för den totala låneskulden minskade”, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest, i en kommentar.

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala låneskulden minskade från 0,9 procent i tredje kvartalet till 0,85 procent i fjärde kvartalet. Det är den lägsta noteringen sedan tidsserien påbörjades 2015.

Sett till hela låneskulden minskade den genomsnittliga kapitalbindningen från 2,86 år i tredje kvartalet till 2,82 år i fjärde kvartalet. Räntebindningen, inklusive derivat, minskade från 2,86 år till 2,83 år under samma period.

”För kommuner och regioner är det nu viktigt att förbereda sig för den successiva ränteuppgång som sannolikt är att vänta. Eftersom både kapital- och räntebindningen i kommunsektorns upplåning är kort kommer en höjning av marknadsräntorna relativt snabbt få påtagliga effekter.”