Dux bäddar för ett smart hem – inleder samarbete med Amazon

”Till hotell kommer man för att vila ut och sova skönt. Det är en perfekt plats för oss att marknadsföra våra sängar på. På flera hotell kan man till och med lägga in en beställning på en säng efter en skön natts sömn”, säger Henrik Ljung som är Dux koncernchef sedan drygt ett år.

Hans far Claes Ljung äger på papperet fortfarande bolaget. Men ett ägarskifte pågår just nu där Henrik och hans tre syskon, som alla har olika funktioner i bolaget, ska ta över. Därmed blir syskonskaran den fjärde generationen Ljung i det bolag som Henriks farfars far grundade 1926. Efraim Ljung hade utvecklat en spiral, tillverkad av tunt stål och hopsatt med andra spiraler på ett unikt sätt för att ge rätt spänst för en säng.

”Våra egna spiraler är fortfarande helt centrala i allt vi gör. De är unika och ger en komfort som inget annat kan mäta sig med. Känn vad sköna de är”, säger Henrik Ljung samtidigt som han slår sig ned i en säng för att fotograferas.

Dux spiraler har under årens lopp suttit i stolarna i bland annat Volvos bilar, Scanias lastbilar, SJ:s tågvagnar och Stena Lines båtar. Den här rena underleverantörsdelen står fortfarande för 10 procent av bolagets omsättning.

Men det är naturligtvis för sina sängar som Dux blivit mest känt. När möbelmarknaden på 1970- och 80-talet gick mot billigare, massproducerade möbler valde familjebolaget att gå åt andra hållet med mer exklusiva sängar. Centralt i satsningen var lanseringen 1986 av en egen butikskedja, Duxiana. I dag finns ett 90-tal butiker i 30 länder och undantaget Sverige sker all försäljning via de egna butikerna.

”Med en exklusiv produkt är det viktigt att ha kontroll också över försäljningen. Vi har också märkt att butikerna är ett oslagbart sätt att hålla kontakt med kunder och få återkoppling kring våra sängar”, förklarar Henrik Ljung som menar att Dux en gång var med och skapade premiumsegmentet. Under flera år fick Dux härja relativt ensamma här men i dag är spelplanen en annan. Sängen har blivit en statussymbol, en del av hälsotrenden och gjort konsumenter beredda att betala mer för en säng. Det gör att även konkurrenterna hittat till lyxsegmentet, på branschkartan finns numera flera stora jättar.

På frågan hur Dux kan klara sig mot dessa konkurrenter kommer svaret snabbt.

”Vi äger våra fabriker vilket gör att vi kan behålla kvaliteten. Det gör också att vi kan vara snabba. Ta bara en sådan sak som att vi kan skicka en ritning till en av våra fabriker för att en vecka senare ha en prototyp. Vi är som ett bageri som hela tiden kan testa och utveckla nya bakelse.”

Dux kreativa chef Anna Back-Jansson nickar instämmande och pekar också på en annan fördel med att vara ett mindre, familjeägt, bolag.