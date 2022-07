Duni dubblar vinsten – organiska tillväxten lyfter

Den rådande höga inflationen gör att det blir ett stort fokus på prisdiskussioner, framhåller vd:n. Än så länge har Addtech dock lyckats hantera dessa på ett ”jättebra” sätt.

Addtech påverkas av ränteläget, på två sätt.

”Det ena är att vår egen belåning påverkas, men den är ju samtidigt ganska liten relativt sett. Vi förvärvar på eget kassaflöde så den problematiken är inte särskilt allvarlig”, säger Niklas Stenberg och fortsätter:

”Det andra är att våra kunders investeringsvilja kan komma att påverkas och det ser vi ju väldigt tydligt på bostadsmarknaden, som dock inte påverkas oss, men investeringsviljan påverkas när det blir en sämre avkastningsmodell på grund av högre räntor. Än så länge ser vi dock inga tecken på att investeringsviljan har gått ned”.

Niklas Stenberg påpekar att industrin jobbar på i fortsatt bra takt. För bolagets första kvartal i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 har samtliga affärsområden bidragit med ”stark” tillväxt. Organiskt växte försäljningen med 17 procent över hela linjen.

”I och med att vi säljer inom i princip alla industrisegment samt att vi ser en så pass bred uppgång är det fantastiskt att se att industri går fortsatt bra”, uppger Addtech-chefen.

Det har den senaste tiden varit en hyfsat stor värderingspress för börsens serieförvärvare, vad tänker du om det?

”Jag kommer inte uttala mig om värderingen i sig. Däremot kan man säga att vi brukar klustras som en serieförvärvare – men jag ser oss som en industriell aktör som jobbar med fokus på organisk tillväxt som kompletterar med förvärv i våra nischer. Det att jämföra med bolag som bara i princip förvärvar andra bolag, de är mer serieförvärvare i mitt perspektiv”, svarar Niklas Stenberg och fortsätter resonemanget:

”Vi är mer av en industriell aktör med fokus på speciella nischer”.

Vd:n konstaterar att det har blivit en multipelkontraktion den senaste tiden, efter den multipelexpansion som varit under ett par år.

”Nu gäller det för oss och andra att vi klarar av att växa in i den värderingen och därför är vårt fokus på att leverera resultattillväxt”, säger han.

Under 20 år har Addtech haft som mål att växa resultatet med 15 procent per år.

”Vi har växt med ungefär 20 procent senaste åren och då brukar vår aktievärdering följa. Senaste året har det samtidigt varit lite annorlunda”, uppger Niklas Stenberg.

Addtechs förvärvsfokus riktas mot onoterade, ofta familjeägda bolag av mindre till medelstor storlek.

Hur ser du på det rådande förvärvsklimatet och är det billigare nu än exempelvis förra året?

”De flesta förvärv vi gör är egengenererat, det vill säga vi undviker mäklarförvärv. Vad gäller förvärvsläget har vi börjat året starkt med många förvärv under första kvartalet och förvärvsläget ser jättebra ut framåt”, säger Niklas Stenberg.

Angående värderingarna konstaterar Addtech-chefen att de tenderar att inte vara lika volatila som börsen.

”Ett familjeägt företag vet ungefär vad de vill ha betalt. Får de ej rätt pris nu kör de bara på i några år till. Det brukar ta ganska lång tid innan prisbilden förändras, både i upp- och nedgångar. Om vi nu kommer in i en lågkonjunktur kommer det synas om ungefär ett år i priserna”, säger han.

Sneglar ni någonsin på börsnoterade bolag?

”Nej, det hör inte alls till. Vi köper onoterat. Vi köper bolag som passar in i våra nischer där vi kan tillföra någonting till bolagen. De kommer in i våra nätverk och vi kan hjälpa med geografisk expansion och så. Tittar man på serieförvärvare ska man fokusera på organisk tillväxt. De bolag som lyckas generera en organisk tillväxt visar ju också på att vår affärsmodell fungerar för då bidrar vi med något till bolagen så att de kan fortsätta växa efter att de kommit in. Noterat passar liksom inte in i vår modell”, avslutar Niklas Stenberg.

Strax innan 10-tiden på fredagen handlades aktien i Addtech ned med 0,6 procent. Sedan årsskiftet har bolagets börsvärde minskat med drygt 33 procent.