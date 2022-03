Aramco-aktien lyfter 4 procent på söndagen efter att den saudiska oljejätten lämnat bokslut för 2021, rapporterar CNBC.

Resultatet ökade med 124 procent till 110 miljarder dollar, motsvarande 1.000 miljarder kronor. Det var i linje med analytikernas förväntningar, enligt en Reutersenkät.

”Vårt starka resultat vittnar om vår finansiella disciplin, flexibilitet genom förändrade marknadsvillkor och fokus på vår långsiktiga tillväxtstrategi”, säger vd Amin Nasser, enligt CNBC.

Priset på brentolja ökade med omkring 50 procent under fjolåret, noterar CNBC.

Bolaget föreslår en utdelning på 18,8 miljarder dollar, motsvarande drygt 175 miljarder kronor, för det fjärde kvartalet. För helåret 2021 landar de totala utdelningarna på 75 miljarder dollar, motsvarande 705 miljarder kronor. Det kan jämföras med att alla storbolagen på Stockholmsbörsen tillsammans delar ut omkring 330 miljarder kronor i år.

Aramco avser att öka sin oljeproduktion till 13 miljoner fat per dag till 2027. Under 2021 var oljeproduktionen i snitt 9,2 miljoner fat per dag, enligt Financial Times.