Dubbelt lyft för Ford – aktien på 20-årshögsta

Fordonsjätten Ford stängde över 20 dollar per aktie för första gången på två decennier. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg ser bolaget också ut att sätta ett nytt rekord för gröna obligationer.

Efter att Fords aktiekurs gasade ytterligare på måndagen har fordonsjätten nu stigit över 130 procent hittills i år. Det är en bra bit snabbare än sektorn generellt. Ett delindex för fordonsaktier i storbolagsindexet S&P 500 har avancerat drygt 66 procent under samma period.

Under vd:n Jim Farley, som tillträdde i oktober förra året, har Ford intensifierat sina satsningar på elbilar. Fordonsjätten brädade förväntningarna under det tredje kvartalet och höjde sina helårsprognoser för andra gången i år, bland annat efter att problemen med leveranser av viktiga insatsvaror som halvledarkomponenter lättat något under det senaste kvartalet.

Det är en kraftig vändning sedan våren 2020, då S&P Global Ratings kapade fordonsjättens kreditbetyg till skräpstatus och Ford tvingades utfärda obligationer för 8 miljarder dollar för att hantera omfattande nedstängningar av bolagets fabriker under pandemins första månader.

Förra veckan meddelade Ford att bolaget planerar att köpa tillbaka merparten av de så kallade covidobligationerna i ett steg för att återfå sitt tidigare höga kreditbetyg.

Samtidigt kom också beskedet att bolaget planerar att utfärda så kallade gröna obligationer med en löptid på 10 år, bland annat för att finansiera elbilstutvecklingen. Under måndagen rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg att Ford kommer att utfärda gröna obligationer till ett värde av 2,5 miljarder dollar eller 21,4 miljarder kronor med en förväntad ränta runt 3,25 procent.

Det skulle innebära ett nytt rekord för gröna företagsobligationer i USA. Marknaden har varit stekhet under året, inte bara i USA. Hittills i år har gröna obligationer till ett värde av 447 miljarder dollar emitterats globalt, nästan en fördubbling jämfört med hela emissionsvolymen globalt under fjolåret.