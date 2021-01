”Du är på mute” – chefernas nya favoritfraser 2020

Undersökningen har tittat på fler än 20.000 olika presentationer och analyserat hur företagsspråket förändrades i USA under pandemiåret 2020. De fann ett par återkommande formuleringar som användes i möten mellan chefer och investerare för att beskriva den nya tillvaron.

”Unprecedented times”, vilket skulle kunna översättas till ”Tider utan motstycke”, ökade mest i användning. Det nämndes i 2.128 samtal det gångna året, en ökning med över 70.000 procent jämfört med 2019 då det bara yttrades tre gånger.

”Hade du frågat mig vad som verkligen boomat på engelska så är det just 'unprecedented times'. Jag får mycket mejl från USA och i dem nämns det nästan alltid. Samma sak med 'take care of yourself' eller 'stay safe'”, säger Stefan Öberg, vd på Tradera.

Även ”arbeta hemifrån” ökade signifikant, med 26.820 procent. Den frasen kunde höras i lite under 5.000 samtal medan ”utmanande” landade på 14.655. Den senare ökade däremot endast med 70 procent jämfört med ifjol. Även ”tekniska svårigheter” fick ett stort uppsving.

En fras som nästan blivit synonym med pandemin, när hemarbetandet ökat markant, är: ”du är på mute”. Den användes 1.000 procent oftare i amerikanska affärsmöten det gångna året. Även i Sverige har det redan blivit en klassiker på digitala möten.

”'Jag tror att du är på mute', den har verkligen boomat. Eller 'ser ni min presentation?'. Den frågar man varje gång man ska visa något. Det är nästan så att folk inte ens orkar svara längre. Sedan hör man ofta 'jag har problem med min kamera'”, säger Stefan Öberg.

Även ”hör ni mig?” och ”vem var det?” var två ständigt återkommande fraser på Traderas digitala möten i år.

För Patrick Svensk, styrelseordförande för Readly, är det andra begrepp som tagit sig in sig i vokabulären.

”Det är klart att 'Zoommöten' har blivit ett eget begrepp som Tetra Pak. Ett bedrövligt år på det sättet, att vi pratar om 'Zoommöten' och inte vanliga möten. Redan i april hade jag använt nio olika mötestjänster. Så frasen 'hur fan delar jag den här presentationen i den här appen?' har också varit ofta använd”, säger han.

Enligt New York Times-undersökningen har användningen av svordomar varit oförändrad i år.