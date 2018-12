Drönarspanare kan få fet julklapp

Det var i onsdags som drönare första gången siktades i närheten av flygplatsens start- och landningsbanor, vilket tvingade fram ett totalstopp i trafiken. Både polis och militär kallades in för att försöka stoppa de fjärrstyrda små farkosterna. Det fortsatte dock att dyka upp drönare med jämna mellanrum, varje gång som man gjorde ett försök att återuppta trafiken.

På fredagen satte militären in någon form av teknisk åtgärd som säkerställde att trafiken kunde återupptas under säkra former.

Totalt har över 100 000 resenärer drabbats av försenade eller inställda flyg.