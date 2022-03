Drömportföljen: Varför slår inte mina förändringar igenom?

Måndagen den 4 april startar aktietävlingen Drömportföljen och varar fram till fredagen den 10 juni. Alla som registrerat sin portfölj före den 4 april kommer att få se sina kurser nollställas. Topplistan, som baseras på hur portföljerna går beroende på när de registrerades, kommer därmed justeras.

På Di.se/dromportfoljen/om-tavlingen kan läsare ställa frågor kring Drömportföljen. Här är de vanligaste inskickade frågorna:

Jag har gjort förändringar i min portfölj men ser de inte?

Di: Alla förändringar syns först dagen efter när börsen har öppnats. Vill du göra flera förändringar under dagen får du klicka på ”Avbryt dagens förändringar” och göra nya. Då sparas den senaste förändringen.

Vilken kurs är det som gäller när jag köper och säljer?

Di: Kursen du får är alltid den som gäller för respektive bolag vid öppningskursen dagen efter.

Vad gäller för aktieutdelning?

Di: Systemet justerar utdelningar och splittar. Eventuella vinster återinvesteras på automatik i aktien.

Varför hittar jag inte ett bolag som jag vet är noterat på First North?

Di: Vi har valt att ta med majoriteten av bolagen som finns på Stockholmsbörsen i vår tävling. På First North finns ett 15-tal bolag. Här har vi dragit en gräns beroende på bolagets börsvärde. Det är bara de största bolagen på First North som finns med.

Jag vill döpa om portfölj, hur gör jag då?

Di: Du kan tyvärr inte döpa om din portfölj. Är du missnöjd med namnet måste du radera den och sedan skapa en ny portfölj i nytt namn.

Kan man tävla med flera olika portföljer? Kan man ha olika portföljer i olika ligor i så fall?

Di: Som Di-prenumerant kan du ha två portföljer och tävla med båda. Och ja, du kan ha en portfölj i en liga och den andra i en annan liga.

Om man lägger in bolag redan nu kan man göra förändringar även efter 4 april?

Di: Ja, du kan göra förändringar i din portfölj fram till att tävlingen avslutas den 10 juni.

Kommer portföljen börja om på 1 miljon 4 april eller rullar det bara vidare?

Di: Ja, den 4 april startar tävlingen och allas kurser nollställs. Då har du med andra ord 1 miljon kronor.

Dras det något courtage vid försäljning/köp?

Di: Nej.