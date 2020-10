De har skapat Nobelhistoria, Jennifer Doudna, professor vid University of California, Berkeley, och Emmanuelle Charpentier, chef för Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin och gästprofessor vid Umeå universitet. Duon, som 2012 upptäckte crispr-cas9 eller den så kallade gensaxen, är det första kvinnliga team som någonsin fått det ärofyllda priset.

Att prisas så nära en upptäckt tillhör också ovanligheterna men förklaras av den enorma potential upptäckten har.

”Crispr har revolutionerat genomeditering. Tidigare metoder har varit svåra att använda. Crispr är enklare, snabbare och billigare och har spridits över världen i rekordfart. I dag är det nog svårt att hitta någon biovetenskaplig forskare som inte använder tekniken”, säger Claes Gustafsson, ordförande för Nobelkommittén för kemi som menar att årets val var självklart.

”Fast det säger vi i och för sig varje år.”

Att geneditera med crispr innebär att det på ett väldigt exakt sätt går att hitta gener och ta bort eller lägga till delar i levande organismers dna.

”Den kommersiella potentialen finns inom medicin där ett stort antal bolag jobbar med att ta fram behandlingar som ska rätta till genetiska fel som ger upphov till sjukdom. Det ska förtydligas att man ändrar hos individen och att förändringen inte går i arv. Ett annat viktigt område är växtbiologi, där man till exempel kan ta fram kaffebönor utan koffein, grödor som tål klimatförändringar bättre eller physalis som inte ramlar från buskarna”, säger Claes Gustafsson och pekar även på ett tredje spännande område, biodrivmedel.

”Ett exempel är att ta fram alger som innehåller mycket mer fett än normalt.”

Men pristagarduon är inte bara forskare, de bestämde sig tidigt för att också se till att upptäckten kom till praktisk användning. Redan 2013 var Emmanuelle Charpentier medgrundare till bolaget Crispr Therapeutics, med målet att ta fram läkemedel för genbaserade sjukdomar, och ERS Genomics som säljer rättigheterna till tekniken till andra bolag.

Jennifer Doudna å sin sida gick in som medgrundare till Caribou Biosciences med bas i Berkeley redan innan genombrottet 2012 för att två år senare vara med och starta Intellia Therapeutics vars ambition, i likhet med Crispr Therapeutics, är att ta fram botemedel mot livshotande genetiska sjukdomar. 2017 var det dags igen när San Francisco-bolaget Mammoth Biosciences, med fokus på crispr-baserade diagnostikverktyg, föddes. I våras ingick bolaget ett partnerskap med den brittiska läkemedelsjätten Glaxosmithkline för att utveckla ett nytt snabbtest för covid-19.

Scribe Therapeutics, som utvecklar en behandling för den obotliga muskelsjukdomen ALS, är den senaste satsningen från Jennifer Doudnas sida. Nyligen ingick Scribe Therapeutics ett avtal med bioteknikjätten Biogen värt 415 miljoner dollar samt tog in 20 miljoner dollar i kapital från det amerikanska vc-bolaget Andreessen Horowitz.

Att Mammoth Biosciences nyligen tog in hela 45 miljoner dollar i en runda ledd av amerikansk-kinesiska Dechang Capital är ytterligare ett bevis på hur stekhett området blivit för världens riskkapitalister.

Men ur framgången har en seglivad patenttvist tornat upp och gjort livet en aningen surare för duon. Patenttvisten, som fortfarande pågår, står mellan Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier å ena sidan och forskaren Feng Chang från amerikanska Broad Institute, som nu inte får vara med och dela på Nobelpriset, å andra sidan.