Dramatiken fortsätter: Elpriset rusar 57 procent

Elpriserna i södra Sverige rusar på elbörsen Nord Pool och under tisdagen kostar elen som mest över 4 kronor per kilowattimme. Ett stopp för ryska gasleveranser till Europa kan leda till nya pristoppar på el även i Sverige, varnar bedömare.

”I morgon är det ytterst lite vind, nästan vindstilla, främst i södra Sverige och Tyskland. Med låg vindproduktion får vi en tät priskoppling mot de tyska priserna”, säger Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia till Di

Dramatiken på elmarknaden forsätter. Det står klart efter ett nytt prisrally på elbörsen Nord Pool, där prisutvecklingen styr elkostnaderna för svenska kunder med rörliga elavtal

När elspotpriserna för tisdagsdygnet fastställts blev det mycket kraftiga uppgångar i södra halvan av landet. Allra dyrast är elen i SE4, det sydligaste av de fyra elprisområden som Sverige är indelat i. Det genomsnittliga elspotpriset i SE4 ligger i morgon på 2,75 kronor per kilowattimme. Det är en uppgång med drygt 57 procent från måndagen. Men spotpriserna sätts även per timme och allra dyrast är elen i morgon mellan kl 19-20 på kvällen med ett elpris på cirka 4,20 kronor per kilowattimme. Elspotpriserna är för övrigt exklusive de skatter och elnätsavgifter som elkunderna också betalar.

Men det är samtidigt fortsatt mycket stora prisskillnader inom landet. I SE3, prisområdet med bland annat storstäderna Stockholm och Göteborg stiger elspotpriset kraftigt till i morgon och kostar som dygnssnitt 2,19 kronor per kilowattimme.

I norra Sverige är det för närvarande en helt annan värld för elkunderna, med låga elpriser sedan flera veckor. Och trenden håller i sig. Tisdagens genomsnittliga elspotpris i SE 1-2, det vill säga de prisområden som omfattar norra halvan av landet, ligger på 26,4 öre per kilowattimme. Det är mindre än en tiondel av elspotpriset i södra Sverige.

Varför är elen så mycket billigare i norra halvan av landet?

”Det är samma orsaker som vi sett en tid och kommer att se under ett bra tag framåt. Rikligt överskott av kraft som inte kan transporteras söderut när vattenmagasinen där är helt normala och elförbrukningen är långt under utbudet”, säger Johan Sigvardsson,

Vad tror ni om elpriserna närmaste tiden?

”Elområde 1 och 2 kommer ligga lågt under överskådlig tid. Elområde 3 och 4 blir sannolikt dyrt även på onsdag, dock inte fullt så högt när vinden ökar något. Från torsdag tilltar vinden än mer och vi kommer få fallande priser över helgen.”

En del bedömare varnar för dramatiska konsekvenser om Rysslands gasleveranser till Europa minskas eller stoppas helt framöver som en konsekvens av kriget i Ukraina.

Vad det skulle det kunna innebära i Sverige?

”Den största skräcken för just detta inträffade förra måndagen, därefter har vi fått se en nedgång i kol/gas/olja. Om den ryska kol- och gasexporten skulle minska eller upphöra helt blir det höga kontinentala elpriser tills det utbudsglappet har täppt igen med handel från annat håll och det kommer ta tid”, säger Johan Sigvardsson och tillägger.

”Innebörden för svenska elpriser är det vi ser i dag. Vi får höga pristoppar som vi kopplas mot vid de tillfällen som vi har låg vindkraftsproduktion.”