Dramaten-skådisen i ny film om förtrycket i Iran

När ett förödande rykte sprids om den iranske brottaren Iman tvingas han fly med sin familj till Sverige. Men hans förflutna vägrar släppa taget om honom och hans fru Maryam är inte övertygad om att en nystart i ett främmande land är det bästa alternativet för familjen.

Det är handlingen i Milad Alamis film ”Motståndaren”, med Sverigepremiär 31 mars.

Rollen Maryam spelas av Marall Nasiri. Hon är en del av ensemblen på Dramaten och har även medverkat i bland annat de hyllade Netflix-serierna ”Young royals” och ”Störst av allt”. Hon beskriver ”att Motståndaren” som en gåtfull thriller som leker med betraktarens föreställningar.

”Kärnan i filmen är det egna, inre förtrycket”, säger hon.

Marall Nasiri beskriver sin karaktär Maryam som en kvinna som byggt hela sitt liv utifrån sin familj.

”Hon har lagt undan allt som är hennes egen individualitet och lever för familjen.”

Det var inte självklart att Marall Nasiri skulle spela Maryam. När hon blev kontaktad av filmens castare jobbade hon med en musikaluppsättning som gjorde det svårt att tacka ja till en tidskrävande filmroll.

”Men så blev föreställningen jag jobbade med inställd på grund av pandemin. Då kontaktade castaren mig direkt och frågade om jag kunde tänka mig att provspela för rollen.”

Filmen är skriven och regisserad av den svensk-iranske filmskaparen Milad Alami. Majoriteten av dialogen framförs på persiska och det är första gången Marall Nasiri skådespelar på sitt modersmål.

”Det var en riktig utmaning. Jag har inte varit i Iran sedan jag var tre år gammal, då min familj flydde därifrån. Mitt språk är inte detsamma som en kvinna som är uppvuxen i landet.”

”Film har en kraft som inget annat medium har”, säger Marall Nasiri. Foto: Joey Abrait

Huvudrollen Iman, Maryams man, spelas av den amerikansk-iranske skådespelaren, regissören och manusförfattaren Payman Maadi som medverkat i flertalet iranska filmer.

”Att få möta Iran genom honom, genom mitt eget språk och genom filmens ämne var det närmaste jag kände att jag kunde komma landet. Det var så många bitar som stämde överens med min egen historia och jag gillar det Milad gör, så jag var tvungen att tacka ja till rollen”, säger Marall Nasiri.

”Jag har också träffat många andra människor som har flytt, som kunde se fler möjligheter för sig själva bortom landet. Men alla har inte den förmågan.”

Genom Maryam säger Marall Nasiri att hon fått en djupare förståelse för människors olika vis att hantera förtryck.

”I filmen möter vi människor som helt och hållet internaliserat diktaturens logik. För mig var det viktigt att inte döma Maryam i hennes olika livsval”, säger hon.

Filmen hade urpremiär i februari på Filmfestivalen i Berlin, drygt ett halvår efter starten på stora protester i Iran mot landets regim efter 22-åriga Mahsa Jina Aminis död. Sedan dess har nästan 600 personer dött till följd av protesterna.

Tillsammans med Milad Alami och några av de andra skådespelarna i filmen använde Marall Nasiri filmpremiären till att framföra ett budskap till världsledare. På röda mattan höll de upp ett skynke med texten ‘The people of Iran do not need you to save them. They need you to stop supporting their oppressors’.

Vad låg bakom beslutet att göra det?

”Iran har kunnat vara okommenterat fram tills den yngre generationen började protestera. Vi är många som länge varit medvetna om vad den islamiska republiken är, men i det stora samtalet har hela världen hittat sätt att normalisera Iran. Därför är det viktigt att använda de plattformar vi har för att påminna om att detta inte bara är något som händer ‘där borta’, det är en del av allas verklighet.”

Marall Nasiri tror att media, särskilt film och teater, spelar en stor roll i människors uppfattning av världen.

”Film har en kraft som inget annat medium har. Det finns något så starkt i att vi får följa och vara nära människor som lever i kontexter som är svåra att hantera, i detta fallet brutaliteten av den islamiska regimen.”

Vad hoppas du att den svenska publiken tar med sig från filmen?

”Jag hoppas att den humaniserar bilden av kroppar från Mellanöstern. Media hanterar dem på ett helt annat vis än vita kroppar, det syns i bevakningen av kriget i Ukraina där man visar stor respekt för offren. Vad gäller Mellanöstern kan man publicera bilder på sönderskjutna barn utan problem. Att den ger större förståelse för andra människor, helt enkelt.”