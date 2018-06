Doro förvärvar brittiskt bolag

Under det senaste räkenskapsåret, som avslutades i september 2017, omsatte Welbeing omkring 90 Mkr. Förvärvet väntas ha en begränsad påverkan på Doros vinst per aktie under 2018, inklusive transaktionskostnader, och Welbeing kommer vara en del av Doro från och med den 1 juni.

”Att addera Welbeing till Doro är ett logiskt nästa steg för att utöka och stärka vår verksamhet inom telecare. Affären ligger helt i linje med vår långsiktiga ambition att bli en komplett tjänsteleverantör för seniorer, samt att expandera vår serviceaffär”, säger Robert Puskaric, vd för Doro, i ett pressmeddelande.