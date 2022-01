Domen: Produktionen begränsas för Pajalagruva

På torsdagen kom Mark och miljödomstolen i Umeå med en dom i det uppmärksammade fallet om järnmalmsgruvan i Pajala. Naturvårdsverket ville återkalla Kaunis Irons gällande tillstånd.

Domstolen går delvis på Naturvårdsverkets linje och begränsar tillståndet. Det innebär att den tillståndsgivna produktionen minskas från 20 miljoner ton malm till sju miljoner ton malm.

Orsaken, skriver domstolen, är att klarningsmagasinet är underdimensionerat i förhållande till vad som angetts i det gällande tillståndet från 2010. Mark- och miljödomstolen konstaterar också att det finns brister kring transporterna från gruvan.

I praktiken innebär beskedet att verksamheten kan fortsätta som i dag.

”Vi bryter sex miljoner ton i dag. Domen innebär att den nuvarande produktionen inte kan utökas”, säger Kaunis Irons vd Klas Dagertun, som ser domen som en seger.

Domen är kulmen på en unik process som pågått i flera år. Naturvårdsverkets yrkande om att återkalla tillståndet är en åtgärd som myndigheten aldrig tagit till tidigare. Eftersom det handlar om ett gällande tillstånd anses ärendet vara av stor principiell betydelse.

Konflikten inleddes 2017 när Kaunis Iron tog över Northland Resources konkursbo. Naturvårdsverket ansåg att det inte gick att driva vidare gruvan med det gamla tillståndet, vilket var Kaunis Irons avsikt.

Gruvföretaget instämde i att det fanns brister i tillståndet och att de skulle korrigeras i en ny ansökan, parallellt med att produktionen startade om. Ansökan lämnades in under 2019 och kommer att behandlas i en separat förhandling under året.

Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Norrbotten gick på gruvbolagets linje och tillät fortsatt verksamhet med det gamla tillståndet. Naturvårdsverket nöjde sig inte med det beskedet utan tog det extraordinära steget att begära återkallelse av tillståndet.

Sedan omstarten 2018 har gruvan varit mycket lönsam med en vinstmarginal på 30 procent. Omkring 500 personer jobbar i gruvan och i Pajala råder högkonjunktur. Den tidigare kriskommunen har en arbetslöshet som är bland de lägsta i landet.

Det är ingen konkret incident med utsläpp i närmiljön som ligger bakom begäran om återkallelse. Under de år som Kaunis Iron drivit gruvan finns inga tecken på att den närbelägna Muonio älv skadats av verksamheten, vilket också domstolen skriver i domen.

”Utredningen i målet visar inte att det med dagens produktionsnivå sker någon otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten. Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats”, säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz i ett pressmeddelande från Mark och Miljödomstolen i Umeå.

TILLSTÅNDSPROCESSERNA Kaunis Iron är inblandad i två domstolsprocesser om tillstånden för att bedriva gruvverksamhet. I det ena målet ville Naturvårdsverket ville återkalla det tillstånd som gäller i dag. Förhandlingarna hölls i Pajala i november och dom föll på torsdagen. Det andra målet rör ansökan om ett nytt tillstånd. Det handlar om den nuvarande verksamheten, samt ytterligare två fyndigheter i närområdet, Sahavaara och Palotieva. Förhandlingarna skulle ha inletts i slutet av januari, men är uppskjutna.