Doldisen som gjort succé på sina musikaler – sålt biljetter för över miljarden

Därför har han jobbat med uppsättningar som Flashdance, Spamalot, Dirty Dancing och We will Rock You och Book of Mormon. Hans version av Flashdance har blivit den auktoriserade, och säljs därför vidare i andra länder. Den 20 september går den exempelvis upp i Hamburg, som blivit världens tredje största musikalstad efter New York och London.

“Det är kul att försöka överträffa något som tidigare gått i London eller New York. Dessutom är det en rent egoistisk grej, för om man gör det riktigt bra, som Flashdance, då har man copyrighten till en föreställning som andra vill göra, och får royaltyinkomster.”

En annan anledning till att han inte tar sig an så kallade replikaproduktioner som Mamma Mia, där allt måste vara exakt enligt manus, är att han själv vill vara med och påverka utformningen.

“Jag behöver bara diskutera med mig själv, regissören Anders kan köra över översättaren Anders om han behöver. Och jag kan göra vissa ändringar i manus om det underlättar för den svenska publiken att kunna följa historien.”