Dödsolycka under Volvo Ocean Race

Mannen fördes med helikopter till sjukhus efter krocken men avled senare. Ytterligare nio personer fick räddas ur vattnet.

Olyckan skedde ungefär 50 kilometer från målgången i Hongkong.

Ingen från besättningen Vestas skadades i olyckan, men teamet tvingades på grund av skador på båten avbryta den fjärde etappen. Båten låg då på en andraplats, efter Hongkongbåten Sun Hung Kai/Scallywag, som även tog hem etappsegern.

Ende svenska båten i tävlingen, Turn the tide on plastic, seglade in på en sjätte plats.