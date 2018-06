DJ-stjärnan gjorde färre spelningar – utdelningen kapas

Den 40-årige svenska housestjärnan Axel ”Axwell” Hedfors, som varit medlem i Swedish House Maffia och som nu är den ena delen av duon AxwellIngrosso, drog in mindre pengar under 2017 än året innan. Det är följden av att "Axwell" dragit ner på antalet spelningar under 2017, skriver bolaget i årsredovisningen.