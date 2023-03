Dist It ingår distributionsavtal med laddboxbolag

I förra veckan blev det känt att Svenska Elsäkerhetsverket stoppat försäljningen av två olika modeller av laddboxar från Easee. Försäljningsstoppet påverkar Dist It som via sitt bolag Efuel är leverantör av boxarna. I samband med att stoppet blev känt uppgavs att Efuel jobbar med att ta in nya laddboxar i sitt sortiment.