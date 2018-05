Dist It-bolag köper både norskt och danskt

Förvärvet av Lydrommet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter från Martin by Harman Professional, skriver Dist It.

Affären bedöms initialt påverka Dist IT:s vinst per aktie marginellt positivt. Med ökade marginaler i Lydrommet, vilket förväntas stegvis uppnås under 2019 och 2020, är effekten tilltagande positiv, heter det.