Disneys kassako får uppföljare – de animerade filmerna har dragit in mest pengar

I Sverige såg 670.062 personer ”Frost” på bio. Filmen spelade in 62 miljoner kronor och blev den mest inkomstbringande och mest sedda i Sverige 2014. Världen över spelade ”Frost” in över 12 miljarder svenska kronor och seglade upp som den mest framgångsrika animerade filmen någonsin. Även om den sedan petades från tronen av ”Lejonkungen” tidigare i år kan konstateras att världen blivit ett med Elsa, Anna, Kristoffer och Olof i Arendal.

Det är också den första Disney-filmen som dubbas till nordsamiska med titeln ”Jiknon 2”. Rösterna till Elsa, Anna, Kristoffer och Olof görs av Marianne Pentha, Elin Kristina Oskal, Vegard Bjørsmo och Anders Rimpi. Den samiska versionen är resultatet av ett samarbete mellan Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR), Samerådet och Walt Disney Animation Studios, där filmskaparna har rådgivits av en samisk arbetsgrupp om delar av filmen.

”Frost 2” hade premiär på flera platser runt om i världen i slutet av november och ska enligt Hollywood Reporter ha spelat in hisnande 3,4 miljarder svenska kronor bara under premiärhelgen. The Wrap skriver att Disney har passerat ”drömgränsen” tio miljarder dollar i biografintäkter i år, efter att ”Frost 2” inbringade ytterligare nära 1,2 miljarder kronor under den första helgen i december.

I Sverige har Frost 2 premiär på juldagen.