Disney nära konkurrensgodkännande för Foxbud

Under gårdagen höjde Disney sitt bud på Fox-tillgångarna till 38 dollar per aktie, eller totalt 71,3 miljarder dollar. Comcasts senaste bud ligger på 35 dollar per aktie, totalt 65 miljarder dollar.

Anledningen att Disney redan nu närmar sig ett godkännande från konkurrensmyndigheterna är att det initiala budet lades fram i december i fjol. Därmed kunde nöjesjätten redan då börja bearbeta myndigheterna för att få igenom en affär.

De tillgångar som Disney vill köpa från Fox är inom film och tv, ägandet i brittiska Sky och videostreamingtjänsten Hulu. Vid en transaktion skulle den Rupert Murdoch-ägda underhållningskoncernen lämnas kvar med sina enheter inom nyheter och sport.