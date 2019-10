Di:s fotografer med och fångar vardagen i ny bok

Bokförlaget Max Ström och stiftelsen Expressions of humankind ligger bakom projektet. Under en vecka i maj i år fångade kring tusen fotografer sin vardag. Av de tiotusentals bilder som skickades in valde en internationell jury ut 220 bilder. De har nu samlats i en 360 sidor tung fotobok, liksom till utställningen Nordic life på Fotografiska. På utställningen visas ett 60-tal av bilderna, från hemmaförlossning i Sverige och fågeljakt på Åland till simskola i Norge för nyanlända och kajakpaddlande flickor på Grönland. Författare är Petter Karlsson, Johan Erséus och Åsa Görnerup.