Di:s chefredaktör: Tack Kamprad, för allt

På Di:s redaktion fick vi uppgiften kring klockan 11 på söndagsförmiddagen och vi var först i världen med att berätta om händelsen. Inom kort hade nyhetsreportrar ringts in, färdigskrivna minnesrunor nagelfarits och Di TV:s redaktionsmaskineri rullat igång, reportrar kallats in och direkt börjat sända live på Dagens industris och Expressens plattformar.

Jag hoppas och tror att Ingvar Kamprad själv visste vilken enorm inspirationskälla han varit för alla de som kommit efter honom. Hur han visat att småländska värderingar kan ge eko i en hel värld och hur hans skapelse står som en symbol för både den svenska folksjälen och det svenska entreprenörsarvet på en och samma gång. Och jag hoppas att hans närmast sörjande – sönerna Mathias, Peter, Jonas och dottern Annika – känner hur stolthet över deras far genomsyrar Sverige och även alltid kommer att minnas världen över.

För oss på Di, som har privilegiet att få vara den centrala informationskällan i svenskt näringsliv sedan 1976, är det här en sådan dag då nyhetsredaktionerna går på högvarv. Det arbetas just nu intensivt med att rapportera, samla in kommentarer, besöka Ikeavaruhus, ta in röster från näringslivet. Den typen av journalistik är bland det viktigaste och finaste vi gör.